VIDEO/ Slavia në sulm, ish-sulmuesi i Skënderbeut kërcënon Ballkanin

Ballkani është gati për duelin e radhës në Conference League. Kampionët e Kosovës do të sfidojnë sonte Slavia Prague në kryeqytetin çek, ndeshje që fillon në orën 18:45 dhe transmetohet në SuperSport 2. Skuadra nga Suhareka është pjesë e grupit G aty ku garojnë edhe turqit e Sivasspor dhe rumunët e Cluj.

Me këta të fundit, djemtë e Ilir Dajës barazuan 1-1 në “Fadil Vokrri” në takimin debutues në grupet e Conference League. Ballkani zbret në fushë me rreshtimin e zakonshëm 4-3-3, teksa tekniku Daja ka bërë vetëm një ndryshim krahasuar me barazimin shtëpiak ndaj Cluj.

Lumbardh Dellova do të luajë në qendër të mesfushës në vend të Qëndrim Zybës, teksa vendin e tij në prapavijë përkrah Bajram Jashincës e zë Egzon Sinani. Ndërkohë, nigeriani Peter Olayinka, ish-sulmuesi i Skënderbeut dhe Bylisit në Superiore, e nis si titullar ndeshjen për vendasit e Slavias, duke u aktivizuar në majë të ofensivës.

Conference League

Grupi G

SLAVIA PRAGUE-BALLKANI 3-2 (Jurasek 26′, Olayinka 34′, Masopust 41′ / Krasniqi 23′, Korenica 29′)

Kronika e ndeshjes:

53′ Gafë në mbrojtje e Ballkanit, Peter Olayinka afër golit të dytë personal.

41′ Skuadra çeke kalon në avantazh me anë të Lukas Masopust, i cili mori një asist nga Olayinka dhe mposhti portierin Stivi Frashëri.

34′ Barazon Slavia me anë të Peter Olayinkas. Ish-sulmuesi i Skënderbeut dhe Bylisit merr një asist nga krahu i djathtë dhe dërgon topin në rrjetë me një goditje të fortë. Barazim 2-2 në “Fortuna Arena”.

29′ Ballkani rikthehet në avantazh. Asist i Albion Rrahmanit dhe gol i Meriton Korenicës, i cili nuk gabon përballë portierit Mandous.

26′ Barazon Slavia falë një gafe fatale të portierit Stivi Frashëri!

23′ Ballkani në avantazh. Aksion i mrekullueshëm i kampionëve të Kosovës, asist i kapitenit Thaçi dhe finalizim i Ermal Krasniqit. Festë shqiptare në stadium.

22′ Ekipi çek vijon të sulmojë në krahun e djathtë. Bajram Jashanica largon rrezik

19′ Reagon Slavia. Schranz gjuan nga brenda zonës, pret pa probleme portieri Stivi Frashëri.

17′ Aksion i bukur e lojtarëve të Ballkanit, por Krasniqi dhe Korencia nuk ia dalin të shfrytëzojnë zbritjen e shpejtë.

16′ Ermal Krasniqi tenton një eurogol, por e djathta potente e sulmuesit dardan përfundon jashtë.

11′ Inkursion i Ermal Krasniqit. Sulmuesi i Ballkanit shmang një kundërshtar, por ndërhyrja e suedezit Aiham Ousou eviton rrezikun në portën e Slavias.

4′ Slavia shumë afër golit. Krosim nga e djathta dhe goditje me kokë e sllovakut Ivan Schranz. Traversa shpëton portierin Stivi Frashëri dhe kampionët e Kosovës.

Fillon përballja Slavia Prague-Ballkani në “Fortuna Arena” të Pragës, stadiumi ku do të zhvillohet edhe finalja e madhe e kompeticionit.

Ballkani (4-3-3): Frashëri; Thaqi, Jashanica, Sinani, Thaçi; Emërllahu, Dellova, Korenica; Krasniqi, Rrahmani, Gripshi. Trajner: Ilir Daja.