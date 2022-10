VIDEO/ Osimhen-show në “Diego Armando Maradona”, Napoli shkon në 17 ndeshje pa humbje

Napoli vijon të “fluturojë” në krye të renditjes në Serinë A, teksa pasditen e sotme ka triumfuar me rezultatin e thellë 4-0 ndaj Sassuolos në “Diego Armando Maradona”.

Skuadra e drejtuar nga Luciano Spalletti nuk e ka provuar ende shijen e humbjes këtë sezon, teksa numëron plot 15 fitore dhe vetëm dy barazime në kampionat e Champions League së bashku.

Victor Osimhen ishte heroi i të kaltërve në sfidën ndaj Sassuolos, pasi shënoi tre nga katër golat, duke marrë në shtëpi edhe topin e ndeshjes, ndërsa rrugën e rrjetës e gjeti edhe ylli gjeorgjian Kvaratskhelia.

Me këtë fitore Napoli blindon kreun me 32 pikë në total, i ndjekur nga Milani me 26 dhe Lazio me 24 pikë.