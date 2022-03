VIDEO/ Palace “macja e zezë” për Manchester Cityn, “buzëqesh” Liverpool

Manchester City ndalet në një barazim pa gola në transfertë ndaj Crystal Palace, teksa Grealish, De Bruyne, Foden apo Bernardo Silva nuk patën frymëzimin e duhur për t’i dhënë tre pikët skuadrës së tyre ndërsa tashmë i japin mundësi Liverpool të afrohet në vetëm një pikë në rast se të kuqtë fitojnë ndeshjen e tyre të radhës.

Në pjesën e parë, të besuarit e trajnerit Pep Guardiola ishin më kërkues ndërsa iu afruan golit me De Bruyne në minutën e 27, teksa vetëm një minutë më pas “predha” e Joao Cancelo u ndal në shtyllë. Në vazhdimin e aksionit, Laporte kishte portën e boshatisur për të shënuar, mirëpo gaboi krejtësisht shënjestër dhe e dërgoi topin shumë larg kuadratit.

Sakaq, për vendasit një rrezik konstant ishte Zaha, me këtë të fundit që provoi me një goditje të fortë në hyrje të zonës por pa mundur të gjente portën e Ederson. Në këtë formë, pjesa e parë u mbyll me porta të paprekura, ndërsa në fraksionin e dytë, ishte shumë më emocionues me “Qytetarët” që provuan deri në minutat e fundit të shënonin golin e avantazhit, mirëpo në disa raste fati dhe në disa momente portiere Guaita ia bënë të pamundur rrugën e rrjetës.

Nga ana tjetër, Palace provoi nëpërmjet kundërsulmit megjithatë në fund iu desh t’i gëzoheshin barazimit. Pas këtij rezultati, City mban vendin e parë në kuotën e 68 pikëve, ndërsa nga ana tjetër, Crystal Palace mbetet në vendin e 11 me 33 pikë.

Vlen të theksohet se Palace në këtë sezon nuk ka humbur asnjë nga dy ndeshjet me Cityn, teksa në sfidën e parë në Etihad Stadium e ka mposhtur me rezultatin 0-2.