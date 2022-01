VIDEO/ “Paqe” në Augsburg-Eintracht, Ramaj debuton në Bundesliga

Përfundoi në barazim 1-1 ndeshja Augsburg-Eintracht Frankfurt, sfidë ku debutoi në Bundesligë Diant Ramaj mes shtyllave për ekipin udhëtues. 20-vjeçari dardan ka lindur në Gjermani dhe numëron tre ndeshje me Gjermaninë U20.

Ready for this first @Bundesliga_EN action! 🧤 #FCASGE pic.twitter.com/1ICCHGCEDQ

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) January 16, 2022