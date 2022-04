VIDEO/ Partizani bën lojën, por Vllaznia del me pikë nga “Loro Boriçi”

Është mbyllur me barazim pa gola ndeshja mes Vllanzisë dhe Partizanit, ndërsa ishin “të kuqtë” ata që diktuan ritmin e kësaj përballjeje.

Pjesa e parë foli më shumë për skuadrën e Partizanit, që mundën të godisnin portën e kundërshtarit që në minutën e 8’ me Skukën, por më pas u sinjalizua për pozicion jashtë lojë. Më pas nga të dyja skuadrat do të kërkohej rruga drejt rrjetës, por pa sukses, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej me barazim pa gola.

Edhe në fraksionin e dytë “të kuqtë” e kryeqytetit do të diktonin ritmin e lojës dhe do të kërkonin në disa raste të gjenin golin, por fati nuk ishte me ta. Nga shkodranët kërkuan të përgjigjeshin, por ishin të pakta rastet kur Alban Hoxha u gjend në situatë të vështirë.

Pas raundit të 30-të Partizani vijon të jetë në vend të katërt me 43 pikë, dy më pak se Kukësi i vendit të tretë, por me “verilindorët” që kanë një ndeshje më pak dhe që do e luajnë sot në orën 20:00, në përballjen ndaj Laçit. Teksa Vllaznia mban vendin e pestë me një pikë më pak se kryeqytetasit.

Vllaznia-Partizani (0-0)

Abissnet Superiore java e 30-të

85’-Mustedanagic kërkon të gjejë rrugën drejt rrjetës, por gabon në momentin e fundit dhe e dërgon topin mbi portë.

84’-Tedi Cara rrezikon portën e Zogovic, por portieri i Vllaznisë reagon mjaft mirë dhe e ndal, më pas sinjalizohet për pozicion jashtë loje.

74’-Zëvendësim te Partizani, del nga fusha e lojës Xhuljano Skuka, vendin e tij e merr Tedi Cara.

69’-Matondo godet nga distanca dhe kërkon golin, por e dërgon topin shumë lart mbi portë.

63’-Skuka përpiqet të gjejë golin, por goditja e tij ndalet nga Zogovic.

55’-Bitri tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës me një goditje qendrore me kokë, por ndalet nga Zogovic.

52’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Skukës, dënohet me karton të verdhë Djurdjevic dhe humbet sfidën e radhës, atë ndaj Skënderbeut.

Zëvendësim te Vllaznia në fillim të pjesës së dytë, Djurdjevic merr vendin e Krujës.

Nis pjesa e dytë e Vllaznia-Partizani në “Loro Boriçi”

Mbyllet me barazim pa gola pjesa e parë e Vllaznia-Partizani.

43’-Partizani humbet një super mundësi pranë portës së Zogovic, Rrapaj tenton të godasë portën, por ndërsa nuk ia arrin e dërgon topin te Murataj, por as ky i fundit nuk e dërgon dot topin në rrjetë.

40’-Përplasen Liridon Latifi me Albion Markun, ndalet për pak momente loja, pasi nevojitet ndihma mjekësore.

13′ Vllaznia ka shansin e artë me Adilin, por goditja me kokë e mbrojtësit gjen vetëm rrjetën e jashtme

8′ Partizani gjen golin me anë të Skukës, por në fund aksioni vlerësohet i pavlefshëm për një pozicion jashtë loje

1′ Starton ndeshja në Loro Boriçi, Vllaznia pret Partizanin

Formacionet zyrtare:

Vllaznia: Zogovic, Gurishta, Adili, Bulatovic, Hakaj, Kruja, Krymi, Jonuzi, Hoxhaj, Latifi, Aralica

Trajner: Elvis Plori

Partizani: Hoxha, Marku, Bitri, Belica, Hadroj, Rrapaj, Matondo, Murataj, Mala, Stenio Jr, Skuka

Trajner: Dritan Mehmeti