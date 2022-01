VIDEO/ Partizani gjen arsye për të festuar, ditë speciale për trajnerin Mehmeti

Partizani nuk e mbylli vitin në kushte shumë të mira duke qenë se të kuqtë u mposhtën në derbi ndaj Tiranës, ndërsa aktualisht renditen të pestët me vetëm 18 pikë të grumbulluara. Kjo ecuri negative bëri që drejtuesit e klubit të bënin disa ndryshime për pjesën e dytë të sezonit teksa tashmë në krye të të kuqve nuk është më trajneri Ilir Daja, ndërsa në vendin e tij është emëruar Dritan Mehmeti.

Sakaq, klubi po lëviz edhe në merkato ku deri më tani ka zyrtarizuar Sherif Kallakun dhe sulmuesin Xhuliano Skuka. Tashmë, pritshmëritë janë më të larta për skuadrën ndërsa së fundmi ambienti ka qenë pozitiv edhe prej faktit se sot është festuar datëlindja e trajnerit të ri, Mehmeti.

Ky i fundit ka mbushur 42-vjeç dhe skuadra së bashku edhe me drejtorin Olsi Rama janë mbledhur për të festuar këtë ditë të veçantë për të, ndërsa urimi më i mirë për të me siguri do të ketë qenë ai për të rikthyer edhe njëherë Partizanin në vendin ku i takon.