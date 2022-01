VIDEO/ Partizani më kërkues në sulm, por Egnatia ndalet nga traversa

Egnatia pret Partizanin në ndeshjen e parë për vitin 2022. Rrogozhinasit janë në pozicion të vështirë sa i takon renditjes duke qenë se ekipi mban vendin e parafundit në klasifikim dhe rrezikon rënien një kategori më poshtë, ndaj pikët kthehen në jetike për të besuarit e trajnerit Zekirija Ramadani. Ky i fundit ka përzgjedhur edhe 11-tëshen titullare për sfidën ndaj Partizanit, teksa nga minuta e parë debuton prurja e merkatosë së janarit nga Laçi, Ilirid Ademi.

Ndërkaq, nuk ka ndryshime në pjesën tjetër të skuadrës me Artur Maganin që udhëheq sulmin e Egnatias. Nga ana tjetër, edhe Partizani ka shumë ndryshime, teksa në këtë sfidë do të debutojë trajneri Dritan Mehmeti, i cili zëvendësoi Ilir Dajën e larguar. Sakaq, për të kuqtë do të debutojë Xhuliano Skuka i ardhur nga Dinamo, ndërsa në fushë nga minuta e parë luan edhe Eneo Bitri, tashmë i rikthyer nga eksperienca në Kazakistan me Astanën.

Egnatia-Partizani 0-0

Kronika e ndeshjes:

36′ Harkim i H.Markut në zonë aty ku Skuka devijon me kokë por topi nuk ka forcën e duhur dhe pritet lehtësisht nga portieri Puja

28′ Goditje dënimi për Egnatian. Ekzekutim shumë i bukur i Demir Imerit, por topi përplaset në traversë.

23′ Mundësi e mirë për Stenio Junior, devijon në momentin e fundit Gëzim Krasniqi.

7′ Partizani shfaqet në sulm me Malën, por mesfushori nuk ia del të krijojë rrezikshmëri në zonën e rrogozhinasve

1′ Nis ndeshja në Rrogozhinë, Egnatia pret Partizanin

Formacionet:

Egnatia(4–2-3-1): Puja, Shtubina, Krasniqi, Krivanjeva, Allmucca, Eller, Iseni, Demiri, Jackson, Ademi, Magani

Trajner: Zekirija Ramdani

Partizani(4-3-3): Hoxha, A.Marku, Bitri, Belica, Sota, Rrapaj, H.Marku, Mala, Junior, Cara, Skuka

Trajner: Dritan Mehmeti

