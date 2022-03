VIDEO/ Pedro “tmerron” Vllazninë, dyfishon rezultatin e Egnatias

Egnatia pret në shtëpi Vllazninë me rrogozhinasit që janë të përfshirë në garën e mbijetesës dhe pikët i kanë jetike, ndaj do t’i kërkojnë me ngulm edhe ndaj shkodranëve. Për kuqeblutë debuton trajneri Elvis Plori, i cili e rreshton skuadrën në fushë me formacionin 4-2-3-1.

Nga minuta e parë në vendin e Aralicës të pezulluar, aktivizohet Djurdjevic, ndërsa një vend në formacionin titullar ka edhe për Smajlin. Nga ana tjetër, trajneri Zekirija Ramadani e ka vendosur skuadrën në fushë me formacionin 4-1-4-1, ku në sulm i vetëm luan Pedro, ndërsa braziliani do të ketë edhe mbështetjen e Jackson apo Maganit.

Egnatia-Vllaznia (2-0)

79’- Goool! Pas një asisti nga ana e Jackson, Pedro bën një super goditje në portën e Zogovic duke dyfishuar rezultatin e Egnatias dhe njëkohësisht realizon dopietë personale.

72’-Pedro rrezikon sërish portën e Zogovic, por portieri i Vllaznisë e ndal dhe shpëton ekipin e tij nga pësimi i golit të dytë.

64’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Jackson, Heric dënohet me karton të kuq, Vllanzia mbetet me 10 lojtarë.

59’-Krymi tenton të godasë nga distanca, megjithatë nuk ia del ta dërgojë topin në portën e Pujës, me këtë të fundit që acarohet me gabimet e skuadrës së tij.

54′-Djurdjevic kishte një rast shumë të pastër për të barazuar rezultatin, ndërsa ndodhej vetëm për vetëm me Bruno Pujën, por ky e fundit e ndal topin dhe ruan avantazhin e Egnatias.

52′-Vllaznia shumë pranë golit të barazimit me Mustedanagic, i cili nuk ia del ta dërgojë topin në portën e Pujës.

Nis pjesa e dytë e Egnatia-Vllanzia në rrogozhinë.

Mbyllet pjesa e parë e Egnatia-Vllaznia, rrogozhinasit mbajnë avantazhin.

48’-Në pamundësi për ta dërguar topin vetë në rrjetë, Pedro Augusto asiston Jackson, me këtë të fundit që e godet në drejtim të portës së Vllaznisë, por Zogovic reagon mjaft mirë dhe e ndal.

43’- Pedro Augusto humbet një super rast për të realizuar, gabon dhe e dërgon topin shumë lart mbi portë.

40’-Jackson rrezikon portën e Vllanzisë, por Zogovic reagon mirë dhe e ndal atë top, që më pas u duk se ishte pozicion i parregullt.

31’- Goool! Pedro Augusto i jep avantazhin Egnatias, pasi ia del të kalojë Hakajn dhe Zogovic. Gol, i cili u diskutua si pozicion jashtë loje, por pas verifikimit në VAR goli u quajt i rregullt.

20’-Nuk i shërbeu Maganit, Pedro Augusto tentoi që të shënonte në portën e Zogovic, por nuk ia doli.

19′-Dëmtohet Krymi, ndërpritet për pak momente ndeshja Egnatia-Vllaznia. Kapiteni i Vllaznisë merr ndihmën mjekësore.

16’- E shpejtë ishte kundërpërgjigja e Pedro Augustos, që goditi në drejtim të portës së Zogovic, por ky i fundit reagoi mjaft mirë dhe e ndali, ndërsa më pas u sinjalizua pozicion jashtë loje.

15’-Heric godet nga distanca, por nuk ia del ta dërgojë topin në portën e Pujës.

Nis ndeshja Egnatia-Vllaznia në Rrogozhinë

Egnatia (4-1-4-1): Puja, Ymeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Lila, Agbekpornu, Magani, Iseni, Duranski, Jackson, Pedro

Trajner: Zekirija Ramdani

Vllaznia (4-2-3-1): Zogovic, Adili, Diagne, Bulatovic, Hakaj, Krymi, Heric, Kruja, Smajli, Mustedanagic, Djurdjevic

Trajner: Elvis Plori

Arbitër: Klodian Shahini

Asistentë: Arbër Zalla, Tauland Kasa

Arbitër i katërt: Orlando Kuka

VAR: Kreshnik Cjapi

AVAR: Ilir Tartaraj