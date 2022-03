VIDEO/ Për herë të parë pjesë e Shqipërisë, Asllani: Jam shumë i lumtur dhe do jap gjithnjë maksimumin

Kombëtarja e Shqipërisë është e grumbulluar prej ditës së hënë në Girona të Spanjës, teksa më datë 26 mars do të luaj një miqësore pikërisht ndaj kombëtares iberikase, ndërsa më datë 29 mars zbresin sërish në fushë për një tjetër test ndaj Gjeorgjisë.

Në këtë grumbullim, trajneri Edy Reja ka ftuar për herë të parë edhe Krstjan Asllanin, i cili në këtë sezon po shkëlqen me fanellën e Empolit në elitën e futbollit italian. 20-vjeçari është një nga ata të rinj me shumë pritshmëri dhe talentin e tij do të provojë ta shfaqë edhe me kuqezinjtë.

Së fundmi, në një pronocim për FSHF, mesfushori thekson se do të jap gjithnjë maksimumin për kombëtaren ndërsa shton se ndjen një lumturi të pamasë që është bërë pjesë e kuqezinjve.

“Sapo jam bashkuar me kombëtaren dhe jam shumë i lumtur dhe do të jap maksimumin për këtë fanellë. Një përqafim për të gjithë tifozët shqiptar”, mbyll përshëndetjen e tij Asllani.