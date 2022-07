VIDEO/ Për të vënë duart në kokë, mesfushori anglez nuk shënon as me portën bosh

Everton humbi me rezultatin e thellë 4-0 miqësoren ndaj Minnesottës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por më shumë se me disfatën, në rrjetet sociale po merren me një rast flagrant të shpërdoruar nga Dele Alli.

Mesfushori 26-vjeçar anglez u shërbye brenda zonës së vogël dhe ndonëse me portën e boshatisur, u koordinua keq dhe dërgoi topin jashtë, duke habitur jo pak të pranishmit në stadium, por edhe të tjerët që e ndoqën nga ekrani.

Videoja po bën me shpejtësi xhiron e botës, teksa tifozët e Evertonit kanë reaguar dhe kanë kërkuar përforcime, duke evidentuar edhe faktin që pas largimit të Richarlisson, nuk ka mbetur askush që të shtyjë topin në rrjetë.