VIDEO/ Përleshje mes tifozëve, shtyhet ndeshja e Conference League

Nice-Koln në Conference League është shtyrë. E programuar të niste në 18:45, ky duel nuk ka nisur për shkak të përleshjes mes tifozëve të të dyja skuadrave.

Gjatë gjithë ditës raportohet se ka pasur probleme. Mediat franceze raportojnë se tifozët e skuadrës gjermane kishin vandalizuar dyqanin e klubit francez.

Conference League match between OGC Nice and Koln has been cancelled after riots between the two fan groups. #OGCNice #OGCNKOE #UECL pic.twitter.com/Qhi3ZUC7II

Ndërkohë edhe para ndeshjes ka pasur përleshje. Shkruhet se tifozët e Koln janë drejtuar drejt atyre të Nice për t’u përballur me ta.

Më pas francezët janë kundërpërgjigjur. Pamjet e turpshme kanë përfunduar në rrjetet sociale, ndërkohë që duhet pritur vendimi në lidhje me fillimin e ndeshjes.

Ugly scenes pre-match here at the Allianz Riviera. The Koln fans initially left their section to confront the home supporters before the Nice fans retaliated. pic.twitter.com/rkxij2W7Sz

— Get French Football News (@GFFN) September 8, 2022