VIDEO/ Përmbysje e çmendur përpara 60 mijë tifozëve, klubi historik rikthehet në Bundesliga

Vetëm një vit zgjati “ferri” për Schalke 04. Një nga klubet më historike të futbollit gjerman, siguroi rikthimin në Bundesliga pas triumfit të jashtëzakonshëm 3-2 ndaj St Pauli.

“Blutë Mbretërorë” kryen një përmbysje fantastike në ditën e 25-vjetorit të fitimit të Kupës UEFA (1-0 ndaj Interit, 7 maj, 1997), duke u dhuruar emocione të forta 60 mijë tifozëve të pranishëm në “Veltins Arena”.

Pjesa e parë foli për St Pauli. Skuadra e Leart Paqaradës, i cili mban shiritin e kapitenit, shënoi dy herë me 19-vjeçarin Matanovic. Pushimi i bëri mirë Schalkes, që përmbysi gjithçka nga nga 47′ al 78′.

Simon Terodde realizoi dy gola dhe kryeson renditjen e golashënuesve në Bundesliga 2 me 29 gola. Më pas shënoi edhe uruguaiani Zalazar. 3-2, Schalke në vend të parë dhe zyrtarisht në Bundesligë një javë përpara fundit të sezonit si një nga dy ekipet e para.

Shtatë herë kampionët e Gjermanisë festuan gjatë me tifozët e tyre, teksa në Gjermani gëzojnë të gjithë që një nga klubet më popullore do të garojë sërish me më të mirëve.

Feston edhe Blendi Idrizi, mesfushori ofensiv. 24-vjeçari, i cili debutoi me Kosovën qershorin e kaluar, numëron 1 gol dhe 3 asiste sezonalë me Schalken 04.