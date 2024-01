VIDEO/ Plas keq mes tifozëve në derbin anglez, ndërpritet ndeshja

Ndërpritet derbi WBA-Wolves, përballja e raundit të 1/16-ve në FA Cup. “Ujqit” po kryesonin 0-2 kur 9 minuta përpara fundit plasi sherri mes tifozëve.

Në dy sektorë të ndryshëm nisi përplasja mes tifozëve, teksa u futën edhe forcat policore për të rikthyer rregullin dhe qetësinë.

Disa tifozë u futën në fushë, ndërkohë që lojtarët e të dyja skuadrave nxituan të merrnin dhe siguronin familjarët e tyre.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.

The Wolves fans sing “let him die…”

Scenes English football hasn’t seen for many, many years. 😨 pic.twitter.com/xluR6eIuuL

— Football Away Days (@FBAwayDays) January 28, 2024