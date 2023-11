VIDEO/ Polonia barazon me Çekinë, Shqipërisë i mjafton një pikë me Ishujt Faroe për vendin e parë

Shqipërisë do t’i mjaftojë vetëm një pikë me Ishujt Faroe për të siguruar vendin e parë në Grupin E kualifikues të Euro 2024. “Dhurata” vjen nga Varshava, ku Polonia barazoi 1-1 me Çekinë, rezultat që i mban ndjekësit më të afërt të Shqipërisë dy pikë larg.

Kjo do të thotë se edhe nëse Çekia e fiton ndeshjen e fundit me Molavinë dhe Shqipëria merr një pikë me Ishujt Faroe, vendi i parë u mbetet kuqezinjve.

Sa i përket kronikës së ndeshjes së zhvilluar në kryeqytetin polak, të parët shënuan vendësit me Potrowskin në minutën e 38-të.

Kundërpërgjigjja e çekëve erdhi sapo nisi pjesa e dytë me Soucek, që nuk fali i vetëm brenda zonës.

Pas raundit të shtatë të ndeshjeve, Shqipëria kryeson me 14 pikë, ndjek Çekia me 12, Polonia 11 e më pas Moldavia me 10 pikë. Dy takimet e fundit janë Shqipëri – Ishujt Faroe dhe Çeki – Moldavi.