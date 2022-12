VIDEO/ Pritje e bukur për Mbappe me shokë, mijëra njerëz dalin në shesh

Franca nuk ia doli të mbrojë titullin kampion bote në finalen e Katarit, pasi u mposht 4-2 me penallti nga Argjentina, në një finale dramatike, e cila u mbyll me barazimin 3-3 pas 120 minutave lojë.

Megjithatë paraqitja e “gjelave” ishte për t’u vlerësuar dhe pavarësisht dështimit, mijëra francezë dolën në shesh, në Paris për t’u uruar mirëseardhjen heronjve të tyre.

Natyrisht që nuk do të ishte njësoj si të ktheheshin me kupën, por kjo pritje ka lehtësuar jo pak dëshpërimin e Mbappesë me shokë.