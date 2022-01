VIDEO/ Rashica kualifikon Norwich, triumfe me përmbysje për Liverpool dhe Tottenham

Liverpool, Tottenham, West Ham dhe Wolves vazhdojnë rrugëtimin e tyre në FA Cup, teksa Milot Rashica gjen golin e parë me Norwich. “Kanarinat” fituan 0-1 në fushën e Charlton falë golit të sulmuesit dardan në minutën e 79-të.

Rashica mori një asist nga Pukki, dhe nuk e pati të vështirë të dërgojë topin në rrjetë, duke i dhuruar Norwich fitoren dhe kalimin në raundin e 1/16-ve të këtij kompeticioni.

Lovely composure by Teemu to set up Milot! 👏#EmiratesFACup

pic.twitter.com/Sx27e5mmVJ

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 9, 2022