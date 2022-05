VIDEO/ Roma niset për në Shqipëri, klubi italian ndan pamjet para mbërritjes në Rinas

Feyenoord, sapo ka mbërritur në Shqipëri për finalen e së mërkurës në Conference League, ndërsa para pak minutash sapo është nisur Roma. Nëpërmjet faqes së tyre në Twitter, klubi i Romës ka shpërndarë pamjen ku niset nga aeroporti Fiumicino me destinacion Tiranën.

Italianët e drejtuar nga Jose Mourinho rikthehen të luajnë një finale europiane pas plot 31 vitesh teksa për herë të fundit ishin përballë Interit në Uefa Cup.

Një finale të cilën e humbën, megjithatë në stadiumin Air Albania, italianët do të kërkojnë të dalin me kokën lart dhe të rikthehen në kryeqytet me kupën e Conference League.