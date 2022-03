VIDEO/ Rrëzohet nga Eriksen, mbrojtësi i Norwich e përqafon pasi kupton se ishte danezi

Mbrojtësi i Norwich, Brandon Williams, ka bërë një gjest të admirueshëm gjatë ndeshjes së sotme kundër skuadrës së Brentford.

Fillimisht ai u zemërua kur një lojtar i ekipit kundërshtar e tërhoqi dhe e rrrëzoi, por ai e fali lojtarin në fjalë, pasi kuptoi se ishte Christian Eriksen.

Kjo ngjarje ndodhi në pjesën e parë të ndeshjes, teksa siç mund të shihet në pamje, numri 21 i Brentfordit rrëzoi mbrojtësin me një tërheqje të qëllimshme të fanellës.

Williams u zemërua fillimisht, por pasi kuptoi se personi që e rrëzoi ishte ish-mesfushori i Spurs, i cili pësoi një atak kardiak në Euro 2020, 21-vjeçari e përqafoi në një formë që tregonte se tregoi kujdes për danezin.

Ky moment nuk i ka shpëtuar tifozëve, të cilët e kanë filmuar dhe e kanë bërë shumë virale në rrjetet sociale.

Brandon Williams realising its Eriksen pulling him down 😭😭😭 pic.twitter.com/Mwu2B0LpdG

— Michael ◍ (@thfc_michaeI) March 5, 2022