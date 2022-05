VIDEO/ “Ruleta ruse” nderon Eintrachtin, një ish-juventin ndëshkon Rangers

Eintracht Frankfurt është fitues i Europa League për edicionin 2021-2022 me gjermanët të cilët triumfuan nga pika e bardhë e penalltisë ndaj Rangers. 120 minutat nuk prodhuan fitues, mirëpo nga goditja e 11-metërshave ai që gaboi për skocezët ishte Aaron Ramsey.

Sa i takon kronikës së ndeshjes, gjermanët e nisën më mirë ndeshjen dhe në pjesën e parë patën mundësi shënimi, veçanërisht me Kamadën në minutën e 11-të. Ndërkohë, shanset ishin edhe për Kostic megjithatë asnjë prej prej lojtarëve të Frankfurt të realizonte. Nga ana tjetër, Rangers provuan me Aribon por sulmuesi nuk mundi të konkretizonte. Gjithsesi, në fraksionin e dytë, Aribo i ndëshkoi gjermanët teksa i vetëm me portierin Trapp nuk gaboi dhe shkundi rrjetën për të ndezur festën te tifozët e tij. Megjithatë, 13-minuta më vonë, Frankfurt realizoi me anë të Borre që nga fare pranë zonës devijoi saktësisht topin në rrjetën e kundërshtarëve.

Në minutat në vazhdim, Frankfurt ishte më këmbëgulës por pa mundur të shënonte. Kështu, ndeshje iu drejtua kohës shtesë e cila në fakt nuk dhuroi emocione në pjesën e parë me skuadrat që menduan më shumë të mbroheshin dhe të mos lejonin hapësira në prapavijë. Ndërkaq, në pjesën e dytë të shtesës, shansin më të artë për të fituar ndeshjen e patën skocezët në minutën e 117-të me anë të Kent, por portieri Trapp u shndërrua në një hero për të tijtë pasi e ndali topin nga fare pranë. Në këtë formë, edhe pas 120 minutash nuk pati fitues dhe në ndihmë për të gjetur kampionin erdhën penalltitë.

Nga pika e bardhë, gjermanët u treguan më të ftohtë dhe fituan me rezultatin 5-4 teksa ai që gaboi për skocezët ishte Aaron Ramsey. Ky është trofeu i dytë i Europa League për Eintracht Frankfurt pas atij të fituar në vitin 1980.

Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Touré, N’Dicka; Knauff, Rode (c), Sow, Kostic; Lindstrøm, Kamada; Borré.

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier (c), Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Kent, Aribo, Wright.

Goditjet e penalltive:

Goli i Eintracht Frankfurt:

Goli i Rangers: