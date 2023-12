VIDEO/ Sadiku protagonist në Indi me dygolësh, hero për Mohun Bagan

Armando Sadiku u bë protagonist në përballjen e javës së nëntë në kampionatin indian, teksa shënoi dy gola në barazimin 2-2 të skuadrës së tij Mohun Bagan ndaj Odisha. Sulmuesi nga Elbasani arriti që të devijojë saktë një harkim që I erdhi nga e djathta, duke ngushtuar diferencën e golave në minutën e 58-të, ndërkohë që në kohën shtesë shmangu humbjen e ekipit të tij, duke realizuar sërish.

Formë e shkëlqyer e e sulmuesit 32-vjeçari, i cili u transferua në verë në kampionatin Indian, ku është përshtatur mirë dhe luan rregullisht. Sadiku u grumbullua në muajin qershor nga trajneri Sylvinho, ku u aktivizua për pak minuta në ndeshjen me Ishujt Faroe në transfertë.

Sulmuesit kuqezi po kalojnë një formë shumë të mirë, ku pjesa më e madhe e tyre shënojnë rregullisht në skuadrat respektive. Sadiku do të kërkojë që të rrisë rendimentin e tij, në mënyrë që të jetë një alternativë edhe për teknikun brazilian të Shqipërisë, për të shkuar në finalet e Europianit që do të luhen në Gjermani vitin e ardhshëm.

Për tu kujtuar se Sadiku është autori i golit të parë dhe të vetëm të Shqipërisë në finalet e Kampionatit Europian, teksa shënoi ndaj Rumanisë në Euro2016.

MBSG's 1st GOAL

Yuste chips to Kiyan who goes for a low cross in box and Sadiku is there to poke the ball inside the net. That is good finishing from the Albanian



