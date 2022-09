VIDEO/ Seanca e fundit përpara Islandës, një mungesë për trajnerin Reja

Kombëtarja shqiptarë ka nisur seancën e fundit stërvitore në prag të duelit ndaj Islandës. Kuqezinjtë po stërviten në kompleksin “Tropikal” në një mot të rënduar.

Gazetari i SuperSport, Sokol Xhihani raporton se mungesa e vetme është ajo e Arlind Ajetit, i cili ka një gjendje gripale dhe vetëm nesër do të mësohet nëse mund të zbresë në fushë në “Air Albania”.

Shqipëria sfidon Islandën të martën (20:45), takim që do të transmetohet në SuperSport 2. Ekipi i Edi Rejës do synojë ta mbyllë edicionin e Nations League me fitore, që do sillte edhe pozicionimin në vend të dytë në Grupin 2 të Ligës B.