VIDEO/ Senegali mposht dhe eliminon Ekuadorin, afrikanët fitojnë sfidën vendimtare

Në ndeshjen e fundit të Grupit A, Senegali ia del të sigurojë kualifikimin për në fazën e 1/8-tave. Kombëtarja afrikane mposhti me rezultatin 1-2 Ekuadorin që nga ana e saj kishte edhe mundësinë për t’u kualifikuar me anë të barazimit.

Por, Senegali ishte më bindës në fushë dhe e kërkoi vazhdimisht golin, të cilin në fakt e gjeti vetëm në fundin e pjesës së parë me anë të Ismaila Sarr që shënoi në minutën e 44-të nga goditja e penalltisë. Në fraksionin e dytë, ishte e pritshme që Ekuadori të kërkonte golin e barazimit. Në fakt, amerikano-latinët e gjetën rrugën e rrjetës me anë të Caicedos në minutën e 67-të, por festa zgjati pak.

Ishte Kalidu Koulibaly që vetëm tre minuta më pas riktheu të tijtë në avantazh. Një avantazh të cilin afrikanët e ruajtën me fanatizëm deri në fundin e lojës dhe me gjashtë pikë marrin kështu kualifikimin e shumëdëshiruar për në raundin tjetër, atje ku do të presin fituesin e Grupit B. Ndërkohë, Ekuadori eliminohet edhe pse me katër pikë dhe pasi zhvilloi një edicion pozitiv.

Ekuador-Sengegal 1-2

Kronika e ndeshjes:

70′ Zgjat pak festa amerikano-latinëve, Senegali rikthehet në avantazhi me mbrojtësin Koulibaly

67′ Gooool! Ekuadori gjen rrugën e rrjetës me anë të Caicedo, një gol që vlen kualifikimin

44′ Gooool! Ismaila Sarr nuk gabon dhe nga 11-metrat mposht portierin kundërshtar Galindez. Në festë afrikanët që me këtë rezultat aktualisht janë të kualifikuar

42′ Penallti për Senegalin me arbitrin Turpin që nuk heziton të sinjalizojë 11-metërshin pas kontaktit në zonën e ekuadorianëve

Ekuadori dhe Senegali “përplasen” për një biletë për në raundin e 1-8/tave të Katar 2022. Aktualisht, amerikano-latinët janë më të favorizuar nga situata në Grupin A, pasi ia kanë dalë të grumbullojnë katër pikë ndërsa nga ana tjetër, kombëtarja afrikane është ndalur në kuotën e tre pikëve.

Gjithsesi, një fitore e Senegalit do të thoshte kualifikim për ta, ndërsa nga ana tjetër, Ekuadori ka luksin të luajë edhe për barazimin. Sakaq, trajnerët Alfaro dhe Cisse kanë zbuluar titullarët përkatës teksa te Ekuadori nuk mungon golashënuesi i vetëm i tyre në këtë Botëror, Enner Valencia, ndërsa nga ana tjetër, Dia i Salernitanës por edhe Sarr i Watford do të mundohen t’i japin lavdinë skuadrës së tyre.

Formacioni zyrtar: