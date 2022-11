VIDEO/ Sfida e parë e grupit H, fillon Uruguai-Koreja e Jugut

Uruguai dhe Koreja e Jugut janë gati për Botërorin Katar 2022. Në orën 14:00 do të nisë përballja e parë e grupit H që do të zhvillohet në “Education City Stadium” – me një kapacitet prej 44.667 tifozësh – teksa dueli tjetër i këtij grupit është ai mes Portugalisë dhe Ganës (17:00).

Dy herë kampionët e botës, rreshtohen në fushë me skemën 4-1-2-3. Diego Alonso ka zgjedhur Luis Suarez në majë të sulmit. “El Pistolero” do të mbështetet nga Darwin Nunez dhe Facundo Pellisteri, 20-vjeçari i Manchester United.

Edinson Cavani do e fillojë nga stoli Kupën e Botës së katërt. Matias Vecino luan përpara mbrojtjes, që në qendër ka dyshen e përhershme Diego Godin-Jose Maria Gimenez, ndërsa më të avancuar se mesfushori i Lazios do të jenë Federico Valverde dhe Rodrigo Bentancur.

Kombëtarja aziatike përgjigjet me skemën 4-2-3-1. Kapiteni Heung-Min Son ia ka dalë të rikuperohet dhe do e nisë ndeshjen si titullar në krahun e djathtë të sulmit, ndërkohë që në majë është zgjedhur Ui-Jo Hwang, 30-vjeçari i grekëve të Olympiacosit.

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi H

URUGUAI-KOREJA E JUGUT 0-0

Kronika e ndeshjes:

FORMACIONET ZYRTARE