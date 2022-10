VIDEO/ Sherr brutal, plas keq mes tifozëve të Racing dhe Malaga

Rrugët e Santander ishin skena e përplasjeve të rënda mes tifozëve të Racing dhe Malaga para ndeshjes mes dy skuadrave që luajnë këtë të shtunë në “El Sardinero” në orën 16:15, për Segunda Divison.

Tifozë nga të dyja skuadrat u përfshinë në përleshje që u shoqëruan me goditje me lloj-lloj objektesh dhe me gjuajtje fishekzjarresh që kanë përfunduar duke djegur disa objekte e mobilje të kafeneve në rrugë.

Disa lokale kanë pësuar pasojat e këtyre përplasjeve, ndërsa janë thyer karrige e tavolina të shumta. Ndërsa për momentin nuk ka asnjë të dhënë nëse për rastin në fjalë ka të arrestuar apo jo deri në këto momente.