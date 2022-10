VIDEO/ Sherr masiv në fushë, plas grushti pas dy kartonëve të kuq

Një sherr masiv ka ndodhur në futbollin uellsian. Arbitri ndëshkoi dy lojtarë me kartonë të kuq, por thumbimet mes tyre vazhduan.

Në një moment kërciti grushti, teksa në sherrin e madh në mesin e fushës u përfshinë lojtarët e të dy skuadrave dhe stafet respektive.

Arbitri vërshëlleu për përfundimin e sfidës duke i ftuar të gjithë të futeshin në dhomat e zhveshjes, por inati, nervat dhe grushtet mes lojtarëve nuk u ndalën.

Kjo ndodhi gjatë ndeshjes Rhyl-Bangor, e vlefshme për divizionin verior të futbollit uellsian, që u fitua me rezultatin 1-2 nga skuadra udhëtuese.

Took Wyatt to see #rhylfc and enhance his football education…. Things escalate quickly in North Wales!! #itfc pic.twitter.com/gZI1VvguD4

Looking at this footage, it all starts a good minute or so before with punches thrown and that's why the first reds were shown. @NoelMooney13 @ArdalNorthern @rhylfc @Bangor1876 @BangorWalesNews @rjournal @NWalesLiveSport @YClwbPelDroed @BBCWalesNews https://t.co/a1PHPMY4PQ pic.twitter.com/4WfqyYN7wN

