VIDEO/ Shkëndija dominon, por nuk arrin ta mposhtë AIK-un, kualifikimi vendoset në Shkup

Shkëndija e Tetovës dhuroi një paraqitje mbresëlënëse në transfertë ndaj skuadrës suedeze AIK në ndeshjen e parë të raundit të tretë të Conference League. Kuqezinjtë tetovarë, të drejtuar nga Artim Shaqiri barazuan 1-1 në këtë sfidë, por meritonin shumë më tepër për atë që dhuruan në fushë, pasi përveçse shënuan që në sekondën e 27-të me “Buba” Hasanin, krijuan momente të tjera për gol në portën e kundërshtarëve me Hasanin, Gurin, Dorienin dhe Vagner, por pa mundur të shënonin një tjetër gol. Ndërkohë golin e barazimit për skuadrën vendëse e shënoi Guidetti me kokë në minutën e 17-të.

Tashmë beteja për kualifikimin zhvendoset në stadiumin e Shkupit, pa një jave, ku Shkëndija do të kërkojë me ngulm fitoren.

AIK – Shkëndija 1-1 (Guidetti 17’/ Hasani 1′)

90+2′ – “Buba” Hasani provon nga goditja e lirë golin e fitores, por topi devijohet nga muri.

76′ – Goditje e fortë e Vagner, portieri Nordfeld devijon në fundore.

74′ – Shpëton për mrekulli Shkëndija, topi parakalon gjithë zonën e përfundon në fundore.

69′ – Bën gjithçka mirë Cake, por goditja e tij kontrollohet lehtësisht nga portieri kundërshtar.

53′ – Aksion model i Shkëndijës, që mbyllet me goditjen e fuqishme të Gurit mbi tra.

46′ – Pjesa e dytë nis me rast për Shkëndijën, Doriev nga distanca vë në vështirësi portierin vendës.

31′ – Kundërsulm i shpejtë i AIK-ut, Stefanelli tenton portën, por reagon bukur Zahov.

17′ – Nuk zgjat shumë epërsia e Shkëndijës, pasi John Guidetti realizon me kokë për vendësit.

11′ – Tjetër top i rikuperuar nga futbollistët e Shkëndijës, “Buba” Hasani godet me kokë, pret në pozicion portieri.

1′ – Goooool! E pabesueshme ajo që bën Ferhan Hasani. Pas vetëm 27 sekondash lojë kalon Shkëndijën në epërsi.

Shkëndija Tetovë: Zahov, Cake, Bejtullai, Neziri, Murati, Dita, Ramadani, Shala, Hasani, Doriev, Guri

Trajner: Artim Shaqiri

AIK: Nordfeldt, Sichenje, Papagiannopoulos, Bjormstrom, Mendes, Larsson, Abbas Ayari, Hussein, Otieno, Stefanelli, Guidetti

Trajner: Bartosz Grzelak