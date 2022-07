VIDEO/ Shkëndija kalon në avantazh, Guri shënon një super gol!

Pasi kaluan me sukses Ararat Yerevan në turin e parë të Conference League, tashmë Shkëndijën e Tetovës e pret sfida e radhës. Kuqezinjtë do të përballen me Valmierën teksa ndeshjen e parë e luajnë në transfertën letoneze.

Trajneri i tetovarëve, Artim Shaqiri ka zbuluar edhe 11-tëshen titullare teksa konfirmohen nga minuta e parë lojtarë si Klisman Cake, Bruno Dita, Ferhan Hasani apo Sindrit Guri. Kujtojmë se ndeshjen mes Valmierës dhe Shkëndijes mund ta ndiqni duke filluar nga ora 17:00 në Super Sport 3 përmes platformës Digitalb.

Komenti:

63′ Gooooool! Shkëndija kalon në avantazh, Sindrit Guri realizon një gol shumë të bukur me kokë duke shfrytëzuar harkimin perfekt të Nafiut

61′ Aksion i shkëlqyer nga Shkëndija, por në fund Nafiu gabon dhe godet portën teksa kishte mundësinë edhe për të pasur te Guri i cili ishte i lirë në qendër të zonës

46′ Valmiera e nis me vrull pjesën e dytë dhe i afrohet ndjeshëm golit të avantazhit

45′ Reagon Shkëndija, tetovarët janë të pafat pasi sërish shtylla i mohon golin e dytë. Këtë herë ishte Ramadani që goditi me kokë

44′ Një moment shpërqëndrimi në mbrojtje dhe Shkëndija ka pësuar gol, Gueye është autori i golit për vendasit

34-Pranë golit të dytë Shkëndija, Doriev “shkarkon” të djathtën nga distanca me topin që “stampohet” në shtyllë

18′ Shans i mirë për Shalën që depërton në zonën e kundërshtarëve pas kombinimit me Gurin, por në fund sulmuesi nuk ia del të gjejë kuadratin. Rezultati mbetet 0-1 për Shkëndijen

9’ – Gooooool. Shkëndija kalon në avantazh. Ljupce Doriev merr një top në krahun e mjatë të sulmit, lëviz mirë dhe lëshon një goditje perfekte, duke dërguar topin në rrjetë.

5′ – Mundësi e artë për Valmierën, por Gueye gabon me portën e boshatisur

Formacionet titullare:

Valmiera: Matrevics, Jounzems, Balodis, Yakuba, Birka, Murata, Zhelizko, Gueye, Silagadze, Mena, Krollis

Trajner: Jurgis Kalns

Shkëndija e Tetovës: Zahov, Sadriu, Cake, Bejtullai, Murati, Ramadani, Dita, Hasani, Shala, Doriev, Guri

Trajner: Artim Shaqiri