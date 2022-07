VIDEO/ “Show” edhe në futbollin e femrave, asist spektakolar i sulmueses argjentinase

Kombëtarja e femrave të Argjentinës siguroi një triumf tepër të rëndësishëm përballë Venezuelës në Kupën e Amerikës, që solli kualifikimin në gjysmëfinale.

Vajzat argjentinase fituan 0-1 falë golit të Florencia Bonsegundo në pjesën e dytë, ndërkohë që qendërsulmuesja Mariana Larroquette dhuroi spektakël me një asist fantastik në minutën e tetë.

29-vjeçarja tregoi klas dhe nxori të vetme përballë portieres kundërshtare Florencia Bonsegundo, por kjo e fundit gaboi dhe e dërgoi topin jashtë.

Gjithsesi, Bonsegundo korrigjoi shënjestrën në minutën e 63’ dhe i dhuroi fitoren Argjentinës së femrave me golin e saj. Në gjysmëfinale, Argjentina do të ndeshet me Kolumbinë.

