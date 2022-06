VIDEO/ Shqipëria luan vetëm një pjesë, Izraeli na përmbys dhe na lë të fundit në grup

Shqipëria zhgënjen sërish,këtë herë ndaj Izraelit në “Air Albania”, ku u mposht me rezultatin 1-2 me përmbysje dhe komplikoi totalisht objektivin për të zënë vendin e parë në grupin 2 të Ligës B.

Katër ditë pas barazimit 1-1 në transfertën islandeze, kuqezinjtë vinin të karikuar për të gjetur fitoren e parë, por sërish luajtën vetëm një pjesë dhe këtë herë dolën duarbosh, në një ndeshje që mund dhe duhej menaxhuar shumë më mirë.

Pas një pjese të parë më të mirë të Shqipërisë, golin e avantazhit e shënoi Armando Broja në shtesë, pasi ekzekutoi saktë një penallti të fituar nga Ivan Balliu.

Në pjesën e dytë u pa një Izrael krejt tjetër, që përfitoi në maksimum nga përgjumja e kuqezinjve dhe ia doli të shënojë dy herë, duke përmbysur rezultatin dhe bërë që në “Air Albania” të bjerë heshtja.

Elseid Hysaj provoi të rikthejë baraspeshën, por goli i tij u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje, ndërsa zëvendësimet e trajnerit Reja sollën ndryshimin e skemës, por jo të rezultatit, që mbeti 1-2 për Izraelin.

Me vetëm një pikë në dy ndeshje, kuqezinjtë mbetet në vendin e fundit dhe tani kreu i grupit bëhet një mision mjaft i vështirë, pavarësisht një edicioni të nisur me pretendime mjaft të mëdha.

Shqipëri-Izrael 1-2 Broja 45’+1 (pen)/ Solomon 57′, 73′

Kronika e ndeshjes:

90’+1 – Shtylla na shpëton nga goli i tretë. Izraelitët zbresin në kundërsulm dhe shfrytëzojnë daljen e Berishës me një goditje nga distanca, por topi ndalet në shtyllë.



89’ – Çekiçi lirohet mirë në krah, por zgjedh të godasë, në vend të krosimit dhe dërgon topin mbi kuadratin e portës izraelite.



80′ – Tjetër top i rrezikshëm nga këndi, por askush nuk e devijon dot në rrjetë…

80’ – Aksion i bukur i kuqezinjve, me Abrashin që gjen Balliun, i cili gjuan menjëherë, por grushton portieri izraelit.

75’ – Krosim në zonë për Hysajn, që kërkon të ulë topin për Uzunin, por më pas i shkon sërish topi në këmbë dhe gjuan duke e dërguar në rrjetë. Megjithatë arbitri ndal festën kuqezi, pasi ka një pozicion jashtë loje të Elseid Hysajt.

73’ – Na ndëshkon sërish Izraeli. Një goditje nga distanca, nuk zotërohet mirë nga Berisha, që e lë për topin në zonë dhe aty Izraelitët shënojnë me një kombinim të thjeshtë. Sërish Solomon dërgon topin në rrjetë.

71’ – Tjetër kundërsulm i izraelitëve, që kërcënojnë sërish, por grushton mirë Berisha.

60’ – Sërish kërcënues izraelitët, por këtë herë devijimi i Gjimshitit është vendimtar, pasi dërgon topin në këndore.

57’ – Kundërsulm i shpejtë i Izraelit, që gjen të vendosur keq mbrojtjen kuqezi dhe ia del të gjejë golin e barazimit me anë të Solomon. Tjetër gabim i kuqezinjve, që na kushton një gol të pësuar.

55’ – Tjetër veprim i bukur i Brojës, që kombinon me Balliun dhe shërben në zonë, por nuk është askush nga kuqezinjtë për të shtyrë topin në rrjetë.

– Starton pjesa e dytë…

– Pjesa e parë mbyllet në avantazh, duke bërë që edhe tifozët të shijojnë pushimin duke kërcyer në tribuna…

45’+1 – Gooooool. Armando Brojaaaaaa. Bomberi kuqezi shkon te pika e bardhë dhe ekzekuton në mënyrë perfekte, duke dërguar topin në rrjetë. Shqipëria në avantazh në fundi ne pjesës së parë.

45’ – Kombinim i bukur i kuqezinjve, me Balliun që hyn në zonë dhe shtyhet nga kundërshtari. Arbitri akordon penallti për Shqipërinë.

40’ – Mjaft i frymëzuar Armando Broja, që bën disa driblime dehëse ndaj mbrojtësit Vitor dhe futet në zonë, por tregohet më egoist se duhet dhe gjuan vetë, duke gjetur trupin e kundërshtarit.

36’ – Kundërsulm mjaft i shpejtë i kuqezinjve me Bajramin, që shërben keq për Brojën, i cili gjithsesi ia del të lirohet dhe godet, por topi grushtohet nga portieri izraelit.

29’ – Kërcënojnë izraelitët me një skemë nga goditja e këndit. Vitor harrohet i lirë në zonë dhe gjuan, por topi shkon ngjitur me shtyllën. Jemi me fat.

27’ – Kërcënojnë sërish kuqezinjtë me një krosim nga këndi, por Ismajli nuk arrin të gjejë portën kundërshtare.

26′ – Krosim i Veselit për brojën, që zgjatet, por nuk e arrin topin. Vijon aksionin Balliu, por gjithçka mbyllet me një këndore.

20’ – Tjetër krosim për Uzunin, që e merr mirë, por topi gjen një prekje me dorë të kundërshtarit. Arbitri jep penallti, por më pas shkon e rishikon aksionin në VAR dhe anulon vendimin e tij të parë.

19’ – Tjetër shpërthim i Brojës, që shërben për Uzunin, i cili ndalet nga një e shtyrë, por për arbitrin nuk ka penallti.

17’ – Broja merr një top në gjysmëfushën kundërshtare dhe shpërthen drejt portës, por ndalet me një ndërhyrje nga mbrapa. Faull për kuqezinjtë dhe karton i verdhë për izraelitët. Nga goditja e dënimit provon Ismajli, por topi shkon mbi kuadrat.

10’ – Zbritje e shpejtë e izraelitëve, që provuan me një goditje të Abada, por topi shkoi jashtë kuadratit.

– Starton sfida në “Air Albania”, me kuqezinjtë që nisin topin e parë…

Formacioni zyrtar i Shqipërisë:



Izraeli (4-3-3): Marciano, Leidner, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa, Jaber, Peretz, Karzev, Solomon, Weissman, Abada