VIDEO/ Shqipëria në rrugën e duhur drejt EURO 2024, kuqezinjtë dalin me pikë nga Çekia

Në transfertën e Pragës, Shqipëria ia del të marrë një pikë me shumë vlera ndaj Republikës së Çekisë teksa ndeshja u mbyll në barazimin 1-1. Kuqezinjtë nuk duhej ta humbisnin këtë ndeshje dhe të besuarit e trajnerit Sylvinho ia dolën me sukses. Llogaritë janë ende të hapura me Shqipërinë që mbetet në vendin e dytë me shtatë pikë, një më pak se çekët kryesues. Por, kuqezinjtë janë aty dhe më shumë se kurrë në garë, të dielën ndaj Polonisë na pret një tjetër finale në rrugën drejt Euro 2024.

Sa i takon kronikës së ndeshjes, në pjesën e parë ishin vendasit ata të cilët lëshuan sinjalin e parë, por portieri Berisha priti në pozicion. Kuqezinjtë patën disa momente të mira pas minutës së 20-të kur provuan me Jasir Asanin e ndalur në pozicion jashtë loje dhe me Cikalleshi e Bajramin, ku sulmuesi kavajas pati një shans të mirë, por u ndal nga portieri kundërshtar. Në fundin e pjesës së parë, çekët rrezikuan me Soucek pas një gabimi të Taulant Seferit, por Ismajli mbylli mirë. Në minutat shtesë, Cikalleshi sërish u paraqit para portës së çekëve, por e ndali me dorë topin e marrë nga Asllani dhe arbitri Taylor ndali lojën.

Në fraksionin e dytë, Çekia e nisi vrullshëm dhe u shfaq rrezikshëm para portës së Berishës dhe në të 47-tën gjetën golin, por ishte teknologjia Var që ndërhyri dhe anuloi golin. Megjithatë, 10 minuta më pas vendasit realizuan sërish me anë të Cerny dhe këtë herë VAR, vendosi në favor të çekëve. Gjithsesi, Shqipëria e mori veten dhe nëntë minuta më pas barazoi shifrat. Ishte Nedim Bajrami që realizoi një supergol me të djathtën nga jashtë zonës, asgjë për të bërë nga portieri kundërshtar që nuk mund ta shmangte magjinë e fantazistit kuqezi.

Ndërkohë, në të 74-tën ishte Etrit Berisha ai i cili ishte autor i një super pritjeje ndaj Krejcit. Sulmuesi i çekëve kërceu mbi të tjerët në zonë dhe me kokë goditi duke gjetur kuadratin e Berishës, por aty gardiani kuqezi mbërriti në kohë për të larguar rrezikun. Në minutën e 84-të, Shqipëria pati një mundësi të artë për të kaluar në avantazh falë një kundërsulmi. Por, në momentin vendimtar Mirlind Daku gaboi pasimin për te Muja, ishin tre lojtarë të Shqipërisë kundër një të çekëve.

Çeki-Shqipëri 1-1

Kronika e ndeshjes

84′ E pafalshme! 3 kundër 1. Por pasimi i Mirlind Dakut për Arbnor Mujën. Humbasim një shans të artë për të kaluar në avantazh

74′ Çekia pranë golit të dytë. Ladislav Krejci fiton duelin ajror me mbrojtësit tanë, pritje e jashtëzakonshem e Etrit Berishës

66′ Goooooooooooool! Eurogol i Nedin Bajramit. Barazohet rezultati në “Fortuna Arena”

57′ Shënojnë sërish çekët, këtë herë goli është i rregullt. Vaclav Cerny kalon vendasit në avantazh

47′ Gafë e Ardian Ismajlit. Shënon Lukas Provod për Çekinë. Anulohet goli nga teknologjia VAR

45+2′ Asllani vertikalizon bukur në zonë për Cikalleshin, por sulmuesi kavajas e zotëron topin me dorë dhe arbitri Taylor akordon faull për çekët

44′ Mitaj rrezikon dhe humbet topin, por mbrojtja kuqezi më pas ia del të largojë rrezikun

43′ Gabim i Taulant Seferit në rikthimin e topit pas. Mundësi e mirë për Tomas Soucek, topi devijohet në këndore pas ndërhyrjes së dyfishtë nga Elseid Hysaj dhe Ardian Ismajli.

30′ Ylber Ramadani nis bukur Nedim Bajramin. Lojtari i Sassuolos rrëzohet në zonë nga një kontakt me kundërshtarin. Arbitri vijon lojën

28′ Vertikalizim i bukur. Jasir Asani i kthen reston Sokol Cikalleshit, i cili nuk arrin të driblojë portierin kundërshtar

27′ Presing i Shqipërisë. Sokol Cikalleshi nis Jasir Asanin, i cili ndalet nga portieri çek. Anësori akordon pozicion të parregullt

25′ Krosim nga e djathta, gjuan me kokë Tomas Soucek, devijon në këndore Etrit Berisha

12′ Gjuan Vaclav Cerny, pret pa probleme Etrit Berisha

1′ Starton ndeshja në Pragë, Shqipëria synon fitoren e madhe ndaj Çekisë në transfertë

Trajneri Sylvinho ka ndarë mendjen edhe për formacionin teksa pjesë e 11-tëshes titullare, kështu nga minuta e parë e nis Taulant Seferi në krahun e majtë të sulmit duke ulur në stol Myrto Uzunin. Ndërkohë, një fanellë titullari i është besuar edhe Mario Mitajt teksa në stol është Ivan Balliu.

Formacioni i Çekisë: