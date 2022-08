VIDEO/ Shtatë të kuq në Francë, vjen humbja e parë për Nice

Një gol i mjaftoi Clermontit të sigurojë fitoren e dytë radhazi në Ligue 1. Ekipi i Elbasan Rashanit, i cili mungoi sot për shkak dëmtimi, mposhti 1-0 Nice, që e mbylli sfidën me nëntë lojtarë.

🔚 Full time! Our Round 3 Multiplex finish after 12 goals, two away wins, one home win and one draw! #SCOSB29 #CF63OGCN #MHSCAJA #TFCFCL pic.twitter.com/m1SjEettAD

