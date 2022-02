VIDEO/ Southampton siguron fitoren e radhës, Broja triumfon përballë Rashicës

Southampton shënoi nga një gol për pjesë, mposhti 2-0 Norwich dhe siguroi rezultatin e pestë radhazi në Premier League. Vendasit luajtën më mirë dhe e merituan fitoren, teksa Armando Broja fitoi “derbin” kundër Milot Rashicës.

— Premier League (@premierleague) February 25, 2022