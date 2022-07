VIDEO/ Spektakël verdhekuq në Romë, tifozët i japin mirëseardhjen Dybalës

Paulo Dybala u prezantua para rreth 10 mijë tifozëve verdhekuq, të grumbulluar në zonën EUR të kryeqytetit italian.

Pas prezantimit të rezervuar për shtypin, Paulo Dybala përqafoi për herë të parë fansat e zjarrtë të Romës në një mbrëmje speciale të organizuar enkas për të.

Turma e tifozëve u derdh në Sheshin e Koloseumit për të pritur “gladiatorin” e ri. Dybala u ngjit në skenë rreth orës 21:00, dukshëm i emocionuar nga pritja që i bënë fansat e tij të rinj.

“Jam shumë krenar që po ju njoh dhe kam privilegjin të hyj në “Olimpico” me të gjithë. Do të jetë përgjegjësi, por do të jetë gjithashtu shumë bukur. Dua të kthehem shpejt në formë për këtë turmë të jashtëzakonshme që është këtu me ne. Derbi? E imagjinoj të bukur.”

Pasi përsëriti disa herë moton e famshme “daje Roma”, Dybala mori smartfonin e tij dhe filmoi spektaklin plot pasion.