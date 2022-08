VIDEO/ Struga kryesuese mposht Shkëndijën, fitojnë edhe kampionët e Shkupit

Vazhdon forma shumë e mirë e Strugës në kampionatin e Maqedonisë së Veriut. Ekipi strugan mposhti 0-2 Shkëndijën në stadiumin e Strumicës.

Golat e fitores u realizuan në fraksionin e dytë nga Hristijan Maleski dhe Besart Ibraimi, ndërkohë që kuqezinjtë mbetën me dhjetë lojtarë në minutat shtesë të pjesës së parë pas daljes me të kuq të Klisman Cakes.

Fitore në transfertë arriti edhe Shkupi. Kampionët në fuqi triumfuan 0-2 përballë Skopje. Bardhekaltrit realizuan nga një gol për pjesë me anë të Ëalid Hamidit dhe Mamadou Danfa.

Kampionati i Maqedonisë së Veriut kryesohet nga Struga me 12 pikë të plota pas javës së katërt. Në vend të dytë renditet Sileksi me 8 pikë, i ndjekur nga Bregalnica dhe Shkëndija me nga 7 pikë.

