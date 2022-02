VIDEO/ Super Berat Gjimshiti, i shënon grekëve dy gola për tre minuta

Berat Gjimshiti ka shënuar dy golat e parë sezonalë me Atalantën. Skuadra italiane po luan në Bergamo përballë Olympiacos, sfida e parë e raundit të 1/16-ve në Europa League.

Ekipi nga Pireu mbyllën pjesën e parë në avantazh, por zikaltrit e Gasperinit kanë përmbysur rezultatin me dy gola të njëpasnjëshëm të mbrojtësit të kombëtares shqiptare.

Gjimshiti gjeti golin e parë falë një realizimi të bukur me kokë në minutën e 61-të, ndërsa dy minuta më pas ndëshkoi përsëri grekët me një diagonale të saktë me të djathtën.