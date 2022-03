VIDEO/ Supergol dhe penallti e fituar, Broja vjen nga stoli dhe kualifikon Southamptonin

Southampton “preu biletën” për në çerekfinalen e FA Cup, teksa “Shënjtorët” kaluan me sukses në shtëpi West Ham me rezultatin 3-1. Armando Broja e nisi nga stoli ndeshjen, mirëpo kjo nuk e pengoi sulmuesin e kombëtares të bëhej vendimtar për të tijtë. Në pjesën e parë, Southampton shënoi me anë të Perraud, mirëpo në fraksionin e dytë, miqtë reaguan dhe rikthyen baraspeshën me anë të Antonio që përfitoi edhe nga gabimi i Caballero.

Gjithsesi, Broja i aktivizuar në minutën e 46, e gjeti formën për t’u bërë protagonist teksa fitoi 11-metërsh në të 67-tën teksa fitoi duelin me Dawson. Në fillim, arbitri nuk e akordoi penalltinë, por me ndërhyrjen e VAR u duk qartë faulli ndaj Brojës.

Nga pika e bardhë, Ward-Prose riktheu Southampton në avantazh. Por, Broja nuk e kishtë thënë ende fjalën e fundit teksa në minutën e 95, 20-vjeçari nis një aksion individual teksa në brendësinë e zonës ndëshkoi portierin kundërashtar. Sakaq, vendasit e ruajtën rezultatin deri në fund duke arritur kualifikimin e shumëdëshiruar.

Ndërkohë, në ndeshjen tjetër, Chelsea vuajti përballë ekipit nga Championship, Luton teksa në fushën e këtyre të fundit të besuarit e trajnerit Tomas Tuchel triumfuan me përmbysje me rezultatin 2-3. Blutë e Londrës e panë veten në disavantazh në minutën e dytë kur Burke ndëshkoi Kepën.

Gjithsesi, Saul Niguez riktheu baraspeshën, para se vendasit të kalonin edhe njëherë përpara, me anë të Cornick. Gjithsesi, në fraksionin e dytë, Chelsea ishte i vendosur për të marrë kualifikimin në çerekfinale dhe Ëerner me Lukakun ndëshkuan vendasit për të ndezur festën në radhët e bluve.