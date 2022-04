VIDEO/ Supergoli i Bedri Grecës i dhuron avantazhin Kastriotit, tronditet Kukësi

Kastrioti-Kukësi pritet të jetë një sfidë shumë e luftuar me krutanët, të cilët kërkojnë grumbullimin e sa më shumë pikëve për të mos rrezikuar rënien në zonën e rrezikut, duke ditur që skuadrat që ka pas kanë diference të vogël pikësh nga ta, teksa “verilindorët” duan pjesëmarrjen në kompeticionet europiane dhe me ecurinë e Partizanit kjo gjë iu rrezikohet tashmë.

Në përballjen e sotme Kastrioti do të luajë me grupin e plotë, ndërsa Kukësi për herë të parë që nga fillimi i sezonit do të bëjë pa kapitenin Gjelbrim Taipi, i cili mungon për herë të parë pas 28 ndeshjeve radhazi, pasi ka plotësuar numrin e kartonëve.

Trajnerët Emiliano Çela dhe Diego Longo kanë vendosur edhe formacionet për ndeshjen që luhet në orën 13:45 në stadiumin e Kamzës.

Kastrioti-Kukësi (1-0)

Abissnet Superiore java e 29-të

86’-Milunovic kërkon goli duke realizuar një goditje qendrore nga distanca, por ndalet nga portieri Sali.

85’-Protestoi ndaj vendimit të arbitrit, Emiliano Çela dënohet me karton të verdhë.

82’-Basa kërkon të gjejë golin duke e goditur golin nga distanca, pas një dueli të fituar ndaj Santiago Selmanit, por Sali e ndal topin.

69’-Kukësi, shumë pranë golit të barazimit. Milunovic tenton të shënojë duke goditur topin nga distanca, por e dërgon në shtyllë.

68′-Zëvendësim te Kastrioti, del nga fusha autori i golit Bedri Greca, vendin e tij e merr Santiago Selmani.

56’-Goool! Bedri Greca i jep avantazhin Kastriotit në të parën goditje në portën e Kukësit.

55’-Prekje topi me dorë, dënohet me karton të verdhë Bruno Lulaj.

Nis pjesa e dytë Kastrioti-Kukësi. Skuadrat, në kërkim të golit.

Mbyllet me barazim pa gola pjesa e parë e Kastrioti-Kukësi

45+1’-Trajneri i Kukësit, Diego Longo dënohet me karton të verdhë.

45’-Bruno Lulaj kërcënon portën e Kastritoti, por ndalet nga Sali, më pas Fejiao tenton të godasë, por e dërgon topin shumë lart, megjithatë ndodhej në pozicion jashtë loje.

20’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Bahtirit, Dida dënohet me karton të verdhë.

14’-Kukësi tenton sërish, Lulaj kërcënon portën e Salit duke e goditur topin me kokë, por nuk e gjen dot rrugën drejt rrjetës.

08-Musta shënon pas një asisti nga Fejiao, i cili vazhdoi aksionin e nisur nga Bahtiri. Por goli anulohet pas verifikimit në VAR për një faull shkaktuar ndaj Sokol Nezirit.

Nis sfida Kastrioti-Kukësi në Kamëaz

Formacionet zyrare Kastrioti-Kukësi:

Kastrioti: Sali, Neziri, Dida, Selmani, Rami, Basha, Karakaçi, Zogaj, Hasani, Greca, Kaina

Trajneri: Emiliano Çela

Kukësi: Xhika, Gligorov, Lulaj, Pëllumbi, Ndreca, Milunovic, De Lucas, Sh. Taipi, Feijao, Bahtiri, Musta

Trajneri: Diego Longo

Arbitër kryesor: Kreshnik Cjapi

Asistentë: Nuri Rrapaj dhe Enea Gjoni

Arbitër i katërt: Olsion Yzeiraj

VAR: Florian Lata

AVAR: Dojando Myftari