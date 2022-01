VIDEO/ Teuta hedh një hap drejt gjysmëfinaleve, mposht në transfertën e dëborës Skënderbeun

Teuta e ka përfunduar me sukses misionin e saj në Korçën e ftohtë përballë vendasve të Skënderbeut. Në një fushë të mbuluar nga bardhësia e dëborës, durrsakët triumfuan në ndeshjen e vlefshme për çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë me rezultatin 0-1 falë një goli të Rubin Hebajt. Në fakt, takimi u vendos në dyshim nëse do të fillonte duke qenë se temperaturat e ulëta kishin ngrirë tubacionet e ujit dhe në këtë formë në dhomat e zhveshjes mungonte uji.

Megjithatë, problemi u zgjidh dhe sfida filloi me rreth 40 minuta me vonesë. Minutat e para ishin të vakëta ndërsa lojtarëve iu desh të ambientoheshin me terrenin e fushës, teksa rasti i parë vjen nga një këndore e Marës, por Qaqi largon rrezikun. Nga ana tjetër, Teuta kundërpërgjigjet me E.Vilën, i cili me një goditje brenda zonës shpërdoron një rast të mirë për të kaluar në avantazh. Ndërkaq, në fraksionin e dytë, Teuta shfaqet më kërkuese dhe rastet e Aleksit apo Dajës, konkretizohen në vazhdim nga ana e Hebajt.

Në minutën e 61, shkodrani koordinohet bukur nga distanca dhe mposht portierin Ruçi. Sakaq, në minutën e 74, Acquah shënon edhe golin e dytë, por aksioni bëhet i pavlefshëm për shkak të një pozicioni të parregullt. Vendasit provojnë të rrezikojnë me anë të Meksit, por devijimi i mbrojtësit përfundon ngjitur me kuadratin e mbrojtur nga portieri Qirko.

Minutat e mbetura nuk sollën ndryshim të rezultatit dhe kështu Teuta hedh një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, ndërsa mbetet për t’u luajtur edhe ndeshja e kthimit më datë nëntë shkurt. Sakaq, vlen të theksohet se durrsakët lejnë pas humbjet radhazi dhe tashmë në debutimin për herë të dytë të trajnerit Renato Arapi, rikthehen pas një muaji te fitoret .

Kronika e ndeshjes:

90+4′ Përfundon ndeshja në Korçë, Teuta fiton 0-1 ndaj Skënderbeut dhe niset e avantazhuar për një biletë në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë

80′ Skënderbeu provon të reagojë dhe të barazojë, por devijimi i Meksit përfundon ngjitur me portën e Qirkos

74′ Djemtë e Detit shënojnë edhe golin e dytë, Acquah tregohet i saktë brenda zonës, por në fund aksioni bëhet i pavlefshëm pasi mesfushori është në pozicion jashtë loje

61′ Goooool! Teuta gjen golin dhe zhbllokon sfidën ndaj korçarëve, Rubin Hebaj mposht nga distanca portierin Ruçi

57’Teuta shfaqet kërkuese, këtë herë është Aleksi që provon nga një goditje dënimi por në fund nuk sjell probleme për portierin Ruçi

55′ Sërish durrsakët në aksion, Kotobelli lëviz mirë në krahun e majtë të fushës por në fund gabon në harkim duke mos krijuar rrezik në zonën e bardhekuqve

53′ Asion Daja provon një goditje nga distanca, por e djathta e mesfushorit nuk ka saktësinë e duhur

45′ Mbyllet pjesa e parë në stadiumin Skënderbeu, rrjetat mbeten të paprekura

44′ Mundësi e mirë për Teutën, E.Vila godet brenda zonës por mesfushori nuk saktësinë e duhur dhe e dërgon sferën larg kuadratit

38′ Mundësi për Teutën, L.Vila del para portierit Ruçi, por në fund aksioni konsiderohet në pozicion jashtë loje

25′ Skënderbeu shfaqet rrezikshëm në sulm, Mara harkon mirë në zonë pas një këndoreje. Por, Qaqi largon kërcënimin nga porta e Qirkos

20′ Skënderbeu provon një skemë nga goditja e këndit, por që të besuarit e trajnerit Memelli nuk arrijnë ta realizojnë me sukses

14′ Mundësi për Teutën, Kotobelli harkon në zonë por mbrojtja e Skënderbeut tregohet e vëmendshme dhe largon rrezikun

9′ Daja provon një goditje nga distanca, megjithatë pa rrezik teksa sfera përplaset në trupin e Shehit

1′ Nis ndeshja në Korçë mes Skënderbeut dhe Teutës e vlefshme për çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë, luhet me top të kuq teksa fusha është e zbardhur nga dëbora

Formacionet zyrtare:



Skënderbeu: Ruçi, Vangjeli, Shehi, Sadriu, Frashëri, Bajramaj, Zguro, Nikaj, Jean-Victor, Mara, Pusi

Trajner: Migen Memelli

Teuta: Qirko, Kotobelli, Qaqi, Ivanovic, Idrizaj, L.Vila, Daja, Aleksi, Aqcuah, E.Vila, Hebaj

Trajner: Renato Arapi