VIDEO/ Tirana e nis në sulm pjesën e dytë, Seferi kërcënon Vllazninë

Thomas Brdaric dhe Orges Shehi kanë zgjedhur titullarët e takimit Vllaznia-Tirana. Klasikja e Shqipërisë do të luhet sot në “Loro Boriçi” duke nisur prej orës 16:45, teksa do të transmetohet në Supersport 3. Erdenis Gurishta, Fjoart Jonuzi dhe Da Silva janë mungesat për kuqeblutë, ndërsa kryesuesit vijnë në transfertën shkodrane pa Kristijan Toshevskin dhe Ennur Totren.

Ekipi shkodran do të zbresë në fushë me skemën 4-2-3-1. Adili dhe Bulatovic në qendër të mbrojtjes, Kruja dhe Hakaj nga krahët, teksa Diagne do të formojë “digën” me Krymin. Në sulm Ante Aralica në majë, me kroatin që do të mbështetet nga treshja Çoba-Mustedanagic-Latifi. Tirana vjen me rreshtimin 4-3-3.

Marsel Ismajlgeci merr vendin e tij në krahun e majtë, teksa Toli do e nisë si mbrojtës i djathtë. Në mesfushë Shehi ka zgjedhur të luajë me Najdovskin si shkatërrues, lëvizje që e ka bërë edhe në ndeshje të tjera. Fanellë titullari edhe për Engjëll Hotin.

Ndryshime edhe në sulm, me Gjumsin që do e nisë nga minuta e parë. Seferi do të aktivizohet në majë të repartit ofensiv në vend të Devid, ndërsa në krahun e majtë do të jetë si gjithmonë Redon Xhixha. Deri në orën 16:00 janë shitur rreth 2800 bileta sipas raportimeve të gazetarit Elvis Rexha, por ky numër do të rritet edhe më shumë.

Abissnet Superiore

Java e 25-të

Vllaznia-Tirana 1-1 (Aralica 6′ / Ismajlgeci 43′)

Kronika e ndeshjes:

50′ Mundësi e mirë për Tiranën. Seferi tregohet egoist dhe gjuajtja e tij është e pasaktë.

45+2′ Bardheblutë pranë golit të dytë. Mundësi shumë e mirë për Ardit Tolin, por ndërhyrja e Krujës shpëton vendasit.

43′ Tirana barazon rezultatin. Skemë perfekte nga goditja e këndit, asist i Seferit dhe finalizim i Marsel Ismajlgecit. 1-1 në “Loro Boriçi”

41′ Gafë e Adilit në mbrojtje, topi shkon te Seferi që gjuna drejt portës, topi devijohet në këndore nga mbrojtja vendase.

35′ Jorgji akordon penallti pasi pa rastin në VAR. Liridon Latifi merr përsipër ekzekutimin e penalltisë, por gabon përballë Bekajt.

32′ Prekje me dorë e Aldi Gjumsit në zonë, protestojnë shkodranët për penallti. Enea Jorgji kërkon ndihmën e VAR-it.

31′ Tirana pranë barazimit. Engjëll Hoti kontrollon bukur një top dhe godet fluturimthi, por topi ndalet në traversë.

12′ Ante Aralica shënon edhe golin e dytë. Protesta të Tiranës për pozicion të parregullt të sulmuesit, gjyqtarët e cilësuan të rregullt duke vijuar lojën, ndërsa VAR-i anuloi golin e kroatit.

11′ Reagon Tirana. Redon Xhixha godet bukur me kokë pas një krosi të ardhur nga e djathta, topi mbi tra.

6′ Vllaznia në avantazh. Liridon Latifi nis Ante Aralicën, i cili shënoi pasi shmangu portierin Bekaj. Ndizet “Loro Boriçi”.

Fillon takimi në “Loro Boriçi”. Tifozët shkodranë hapin një koreografi gjigante, duke thumbuar rivalët.

Formacionet zyrtare

VLLAZNIA (4-2-3-1): Zogovic; Diagne, Adili, Bulatovic; Kruja, Krymi, Mustedanagic, Hakaj; Latifi; Çoba, Aralica. Trajner: Thomas Brdaric.

TIRANA (4-3-3): Bekaj; Toli, Behiratche, Hoxhallari, Ismajlgeci; Limaj, Najdovski, Hoti; Gjumsi, Seferi, Xhixha. Trajner: Orges Shehi.

Gjyqtarë: Enea Jorgji, asistent i parë: Ridigers Çokaj, Asistent i dytë: Fatmir Lamaj. VAR: Olsid Feratja, AVAR: Orgest Grabova.