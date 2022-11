VIDEO/ “Titans Fight”, Presidenti Shoshi: Kundërshtarë shumë të fortë, por djemtë tanë do na bëjnë krenarë

Të dielën, në pallatin e sportit në Durrës, organizohet edicioni i tretë i “Titan Fights”. Në një mbrëmje të madhe, ku do të zhvillohen 12 ndeshje të ndryshme nga të gjitha moshat, pritshmëritë janë maksimale për sportistët shqiptar, të cilët do të kërkojnë të nderojnë flamurin kuqezi. Presidenti i ” Titans”, Frederik Shoshi, tregon se është bërë një punë shumë e madhe për t’u dhuruar të gjithë tifozëve që do të jenë në fundjavë në pallatin e sportit, një mbremjë të paharrueshme, ku krahas sportit do të ketë dhe spektakël e argëtim.

“Ky është eventi i tretë që ne përgatisim. E kemi organizuar edhe në 2018 dhe 2019, por për shkak të pandemisë u ndalëm. Ne si palestër kemi marrë përsipër që çdo e ardhur që do të vijë nga ky event të shkojë për shtëpinë e foshnjes në Durrës. Kjo është ajo që na shtyn më tepër për të bërë të tilla evente por dhe për të treguar nivelin e sportistëve tanë”.

Krahas ndeshjeve që do të zhvillohen duke nisur që nga mesdita e deri në mbrëmje, do të ketë performanca të ndryshme nga personazhe të njohur të botës së artit, këngëtarë e humoristë, të cilët do ta kthejnë në një spektakël të vërtetë këtë mbrëmje. Presidenti Shoshi tregon se është besimplotë se sportistët shqiptar do të arrijnë të kenë sukses dhe ndaj emrave të huaj që do të zbarojnë në Durrës.

“Emocionet janë të forta për sportistët dhe shpresojmë që të arrijnë sukses, por duhet të dimë që kanë kundërshtarë shumë të fortë. Por dhe sportistët tanë janë mjaft të fortë. Ardit Muja, kampion Europe kaq vite dhe kemi shumë shpresa. Kemi Ergys Tocin gjithashtu, e shumë të tjerë të talentuar që janë në gjendje shumë të mirë dhe shpresojmë të kemi sukses”.

Të gjitha të ardhurat që do të grumbullohen në këtë event do të shkojën për shtëpinë e fëmijës në Durrës. Eventi do të transmetohet live dhe ekskluzivisht në ekranin e Supersport/Digitalb.