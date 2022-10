VIDEO: Tjetër gol nga Napoli, realizim spektakolar edhe nga Raspadori

Napoli – Ajax 2-0 (Lozano 4′, Raspadori 16′)

Napolit iu deshën rreth katër minuta lojë për të zhbllokuar takimin me Ajaxin e Amsterdamit në stadiumin “Maradona”. Një aksion për manual i skuadrës së Spallettit u finalizua me golin e Lozanos. Nje veprim për t’u admiruar i meksikanit, që pasi kombinoi me Zielinskin, e shtyu topin me kokë drejt rrjetës, 1-0. Fillim i vështirë për “Harkëtarët”, që u mposhtën thellë 6-1 edhe në ndeshjen e një jave më parë.

Të papërmbajtshëm futbollistët e Napolit. Në minutën e 16-të, pas një tjetër aksioni model, Raspadori realizon një supergol me të majtën që lë të palëvizur portierin mik, 2-0.

Atletico Madrid – Club Brugge 0-0

Në fund të pjesës së parë (40′), Buchaman i Club Brugge rrëzohet në zonë dhe kryesori vërshëllen për 11-metërsh, por pasi sinjalizohet nga sistemi VAR e kthen vendimin, duke befasuar futbollistët miq.