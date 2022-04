VIDEO/ Totti nuk e ka humbur magjinë e këmbëve, shënon 4 gola spektakolarë në futbollin “8 vs 8”

Për vite me radhë Francesco Totti fitoi zemrat e tifozëve me golat e tij spektakolarë, të cilët nuk i ka harruar as tani që nuk ushtron më futbollin profesionist në nivele të larta.

Legjenda e Romës aktualisht garon në futbollin me 8 vs 8, ku ka edhe skuadrën e tij, teksa mbrëmjen e djeshme ka dhuruar spektakël, duke rikujtuar magjitë e tij të dikurshme.

Plot katër gola të shënuar ng Francesco Totti, njëri më spektakolar se tjetri, kanë fituat duartrokitjet e publikut dhe futbollistëve të skuadrës kundërshtare, ndërsa videoka e tyre po bën xhiron e botës me shpejtësi.