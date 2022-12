VIDEO/ Trajneri i Serbisë fyen rëndë shqiptarët, por përgjigjen e mori nga Shaqiri dhe Xhaka

Sjellje skandaloze e trajnerit të Serbisë, Dragan Stojkovic, gjatë takimit Zvicër – Serbi 3-2. Në minutën e 35-të të takimit, kur Vlahovic sapo kishte shënuar golin e epërsisë momentale të serbëve (2-1), kamerat kanë fokusuar trajnerin që gëzon duke sharë në fjalë të ndryra shqiptarët.

Për vetë serbët dhe ata që dinë serbisht nuk është e vështirë për a kuptuar nga lëvizjet e buzëve se si shfryn Stojkovic.

Gjithsesi, përgjigjen e merituar e mori si nga Shaqiri, me golin e shënuar, ashtu edhe nga Xhaka, që në minutat shtesë nuk iu tremb syri dhe përplas me një lukuni serbësh. Majde Graniti u shpall njeriu i ndeshjes nga specialistët e FIFA-s.

@FIFAcom @FIFAWorldCup have you seen this?

F*ck your Albanian mother in the p*ssy, is what Dragan Stojković of Serbia team is saying in Serbian.

Ban him! #BanStojkovic #FIFAWorldCup #fifa https://t.co/voxf30RHnf

— Adriatik Kelmendi (@adriatikk) December 2, 2022