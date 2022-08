VIDEO/ “Tris” për 25 minuta, De Ketelaere gjen golat e parë me Milanin

Charles De Ketelaere ka gjetur golat e parë si milanist. Fantazisti belg realizoi tre gola në fitoren 7-1 të kuqezinjve përballë modestëve të Pergolettese,m ekip që garon në Serie C.

Në miqësoren e luajtur në qendrën stërvitore të kampionëve të Italisë, shënuan De Ketelaere (3x), Marko Lazetic (2x), Yacine Adli dhe Tomasso Pobega.

Fokusi ishte te afrimi i fundit i Milanit, me 21-vjeçarin belg që i mjaftuan 25 minuta për të shënuar tre golat e parë të miqësore dhe tre të parët me ekipin italian.

De Ketelaere ktheu në gol një penallti në minutën e 4’. Çerek ore më vonë erdhi edhe goli i dytë personal me Milanin pas një topi nga Adli, ndërkohë që vulosi “tris”-in e tij me një gol me kokë.

