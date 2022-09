VIDEO/ Triumf me “tris” për De Biasin, Bjellorusia në “play-out”

Azerbajxhani i Gianni De Biasit fitoi 3-0 ndaj Kazakistanit në Grupin 3 të Ligës C në Nations League, duke e mbyllur në vend të dytë, ndërkohë që përfundoi në barazim 1-1 dueli Sllovaki-Bjellorusi (Zrelak/Bakhar), me bjellorusët që renditën në vend të fundit dhe do të garojën në “play-out”.

Azerbajxhani realizoi golat e fitores në pjesën e dytë përballë vendit të parë në grup. Kazakistani mbeti me dhjetë lojtarë pas daljes me karton të kuq (dy kartonë të verdhë të njëpasnjëshëm) Nuraly Alip (36’).

Sfida u zhbllokua një autogol i Aleksandr Marochkin (66’), teksa suksesi me “tris” u kompletua nga golat e Filip Ozobic (74’) dhe Anatoli Nuriev (90+1’).