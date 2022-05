VIDEO/ Trofeu i parë si drejtues, si e përjetoi Grent Halili titullin e Tiranës

Tifozët e Tiranës sonte e kanë festë. Ekipi i zemrës u dhuroi titullin e 26-të pas suksesit 2-1 në derbin ndaj Partizanit. Festë e madhe edhe për lojtarët, stafin teknik dhe drejtuesit.

Teksa të gjithë ishin ngritur në këmbë dhe ishin gati të futeshin në fushë, Grent Halili qëndronte i vetëm në pankinë. Lotë gëzimi për djalin e presidentit, teksa Real Zhivanaj ishte i pari që iu afrua për ta përqafuar.

Më pas një përqafim i ngrohtë me Ilion Likën, për të vazhduar me radhë me të gjithë. 23-vjeçari ishte në fushë në titullin e dy viteve më parë, ndërsa ky i sotmi ishte titulli i parë për të si drejtues i Tiranës.