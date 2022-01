VIDEO/ U tërhoq prej problemeve kardiake, Aguero praktikon një sport të ri

Sergio Aguero nuk ia doli ta shijonte në maksimum aventurën e tij me Barcelonën duke qenë se mjekët evidentuan një problem kardiak te argjentinasit. Ish-sulmuesi u detyrua të tërhiqej përfundimisht nga bota e futbollit, teksa edhe pse në moshën 33-vjeçare, me siguri do të kishte mundësinë të shkëlqente në Camp Nou.

Gjithsesi, këtë periudhë të errët të historisë së tij, Aguero ka vendosur ta “hedhë pas krahëve” dhe të mendojë për një jetë më të qetë, por jo pa aktivitet fizik. Dhe, këtë Aguero ka nisur ta vendos në zbatim duke aplikuar një sport të ri për të, siç është tenisi.

Nga pamjet e publikuara nga një fushë tenisi me dhe duket se Aguero nuk është aspak keq edhe pse në një sport që nuk është i tiji dhe nuk e ka praktikuar më parë. Megjithatë, duket se tenisi mund t’i kthehet shpejt në pasion argjentinasit edhe për të mbajtur trupin në formë.