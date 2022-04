VIDEO/ U transferua me bujë te PSG, tifozët e vërshëllejnë në çdo top që prek

Sergio Ramos ishte një nga afrimet e bujshme të PSG-së në merkaton e verës. Mbrojtësi spanjoll u transferua me parametra zero në kryeqytetin francez, por nuk ia ka dalë të tregojë asgjë nga kualiteti dhe eksperienca që zotëron.

36-vjeçari ka pësuar shumë dëmtime dhe ka luajtur fare pak me PSG-në. Në sfidën e së dielës kundër Lorient, takim të cilin djemtë e Pochettinos e fituan 5-1, Sergio Ramos u fut në fushë në 20 minutat e fundit.

Sergio Ramos is getting whistled & booed with every touch of the ball by PSG fans.#PSG #PSGFCLpic.twitter.com/7uNIrAYjBI

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) April 3, 2022