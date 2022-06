VIDEO/ Ukraina fiton dhe i jep lamtumirën kapitenit legjendar, Irlanda nuk pyet për Skocinë

Ukraina siguroi fitoren e radhës në Nations League. Kombëtarja e drejtuar nga Oleksandr Petrakov, mposhti 3-0 Armeninë në duelin e luajtur në Lodz të Polonisë.

Ukraina vuajti vetëm pjesën e parë, ndërkohë që në fraksionin e dytë nuk u përmbajt. Ruslan Malinovsky zhbllokoi takimin (61’). Fitorja me “tris” u kompletua nga Oleksandr Karavaev dhe Vitali Mykolenko.

A LEGEND DEPARTS 🧤🇺🇦👏

Pyatov calls time on his NT career aged 37!

A World Cup & 3 Euros later!

All the players are wearing commemorative shirts with his face on them!

He thanks the staff, Petrakov, his teammates and fans! 🥹 pic.twitter.com/b57qNusEqZ

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 11, 2022