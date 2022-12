VIDEO/ Uzuni shpërthen me dygolësh dhe asist, Granada përmbys Alavesin

Myrto Uzuni e mbyll me dygolësh pjesën e parë të sfidës Granada – Alaves në kuadër të javës së 18-të të La Liga 2. Ekipi andaluz, ku luan “bomberi” shqiptar, kuan përballë vendin të parë në renditje.

Në falt, miqtë e Alavesit shënuan të parët në minutën e 11-të me Alkain, teksa pa u mbushur katër minuta lojë Uzunit iu anulua një gol për pozicion jashtë loje.

Gjithsesi, sulmuesi kuqezi do të shënonte një gol të rregullt në minutë e 23-të, duke kapur në befasi mbrojtjen mike.

Në minutën e 31-të, Granada fitoi një penallti që iu besua Uzunit, i cili në momenti e parë u ndal nga portieri, por i pozicionuar në qendër të zonës, në vijim të lojës, topi i shkoi në këmbë dhe e shtyu drejt rrjetës.

Pak minuta më vonë Alaves mbeti me 10 futbollistë, pas ndëshkimit të Alkain me karton të kuq.

Uzuni do ta kompletonte mbrëmjen e tij perfekte me kontributin që dha në rastin e golit të tretë të shënuar nga Molina me një asist perfekt.

10 gola në total për beratasin, që mbetet golashënues më i mirë i La Liga 2.